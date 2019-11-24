Баскова нереально завалили цветами на «Золотом граммофоне»

Такого успеха не было ни у одного участника церемонии.

Николай Басков стал главным триумфатором премии «Золотой граммофон». Он так же, как и Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Ани Лорак, был награжден сразу двумя статуэтками. Премии заслужили композиции «Караоке» и «Сердце на сердце». Однако такого количества цветов не было ни у кого. Певца завалили ими так, что он не смог взять их все в руки.

«Боже мой, как же я все возьму-то!» – воскликнул он. Ведущий церемонии Сергей Светлаков обратился к поклонникам певца, которые все продолжали и продолжали нести букеты Николаю: «Вы честно любите творчество Баскова? Вы не подсадные?» Народ в ответ скандировал хором: «Да!»

В итоге Басков взмолился: «Сережа, помоги, пожалуйста!». Светлаков побежал на помощь, но по дороге успел спросить, не найдется ли у музыканта рублей 300 за его труд. В итоге цветы смогли унести со сцены только в несколько заходов.

Отметим, что у Баскова на «Золотом граммофоне» была очень почетная миссия – ведущие признали его преемником Филиппа Киркорова на церемонии, который впервые не участвовал в ней. Когда Николай вышел на сцену, Ургант представил его в свойственной для него юмористической манере: «Вот она, граммофономатка!».