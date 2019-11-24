Анита Цой с мужем застряли в лифте, отправившись на свидание

Несмотря на то, 62-летний политик Сергей Цой и его 48-летняя супруга, певица Анита Цой, вместе уже 29 лет, романтика из их жизни не пропала. Накануне они решили провести романтический вечер в ресторане, но душевного вечера не получилось.

Неприятность случилась по выходе из квартиры. Сергей и Анита просто-напросто застряли в лифте. Об этом артистка рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram. Видео было снято прямо в подъемнике.

Анита отметила, что на момент записи она с мужем «подвисла» на третьем этаже, и попросила супруга сказать что-нибудь подписчикам.

«Мама, как человек творческий, это творчество нам помогает жить, по крайней мере, никогда не скучно», — сказал политик, добавив в шутку, что это Анита неправильно толкнула лифт, да еще и попрыгала в нем.

больше по теме Анита Цой похвасталась окном на потолке в новом доме Кроме того, певица поделилась видами спальни и просторной ванной комнаты.

Спасатели вызволили пару спустя два часа, но Анита не растеряла хорошего настроения. Она все равно порадовалась тому, что ей и Сергею удалось провести время вместе.