«Нам будет не хватать раковины, забитой перьями»: Ургант высмеял Киркорова на «Золотом граммофоне»

Филипп Киркоров впервые не явился на «Золотой граммофон». Этот момент не остался незамеченным ведущими мероприятия Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым, которые от души прошлись по музыканту юмором.

«Сегодня действительно историческая премия. Первый раз за многие годы нет Филиппа Кикорова», — сказал Светлаков. «Что ты говоришь? Смотри, мужчины уходят из зала!», — остановил коллегу Ургант. «Скорее всего, это сам Филипп», — пошутил Сергей.

Однако Иван заявил в ответ, что и зрителям, и им самим все-таки тоскливо без Филиппа. «Нам будет не хватать этой раковины, забитой перьями», — сказал ведущий «Вечернего Урганта». «Этой фуры с костюмами, которая преграждает въезд в Кремль», — подхватил шутку бывший участник команды КВН «Уральские пельмени». «Нам будет не хватать этого страха, что кто-то может чихнуть блестками на тебя в коридоре. Поэтому мы решили поддержать Филиппа, ведь если его не подержать, он может упасть», — продолжил Ургант.

Поддержка оказалась довольно странной – вместо Киркорова ведущие чествовали Николая Баскова, заклятого конкурента короля российской эстрады.