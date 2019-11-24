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Вайкуле осталась недовольна аплодисментами на «Золотом граммофоне»

Певица отметила, что ей на сцене не пепельницу вручают.

Вайкуле осталась недовольна аплодисментами на «Золотом граммофоне»
ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ. ФОТО GLOBAL LOOK PRESS.

Согласно заведенной организаторами «Золотого граммофона» традиции, каждый год одна из статуэток вручается певцу, заслужившему награду за былые заслуги. На закончившейся недавно 23-й церемонии вручения премии такой особенный, почетный «Золотой граммофон» вручил генеральный продюсер «РМГ» Сергей Балдин.

«Есть традиция вручать почетный граммофон тем, кто своим творчеством, работой, отношением к слушателям заслужил всенародную любовь. Эта большая награда в этом году досталась Лайме Вайкуле», — сказал Балдин.

Когда на сцене появилась певица, в зале, конечно, раздались аплодисменты, но они совсем не понравились звезде.

«Что-то вы не очень хорошо хлопали мне сегодня. Вроде сегодня мне будут вручать что-то самое-самое-самое, а аплодисменты – так, между прочим, как будто пепельницу мне дали», — шутя заметила певица.

Публика в зале оживилась и поприветствовала артистку как надо, Лайма Вайкуле поблагодарила «Русское радио» за награду, признавшись, что такой у нее еще не было. Она всегда зарабатывала концертами деньги и на «Золотом граммофоне» все не было времени побывать. Вот сейчас, как отметила певица, время пришло.

«Спасибо большое, что не забыли меня», — сказала звезда.

Напомним, в этом году дважды обладателями «Золотого граммофона» стали четыре звезды – Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Ани Лорак.

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Тэги:

Лайма ВайкулеПевицапремияпремия "Золотой граммофон"
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Вайкуле осталась недовольна аплодисментами на «Золотом граммофоне»
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