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Меладзе, Лорак, Брежнева и Басков стали триумфаторами «Золотого граммофона»

Каждый из артистов получил по две статуэтки.

Меладзе, Лорак, Брежнева и Басков стали триумфаторами «Золотого граммофона»
ВЕРА БРЕЖНЕВА (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Недавно закончилась трансляция очередной премии «Русского радио» «Золотой граммофон», ведущими которой на этот раз были Иван Ургант и Сергей Светлаков. Награды за народную любовь получили, конечно, многие артисты, но настоящими триумфаторами стали четыре артиста, каждый из которых получил по две статуэтки.

Во-первых, Валерию Меладзе вручили два граммофона за композицию «Чего ты хочешь от меня?» и за песню «Сколько лет», спетую дуэтом с Мотом. Во-вторых, Ани Лорак вручили награды за песни «Сон» и «Сумасшедшая». Кроме того, Николай Басков был награжден за композиции «Караоке» и «Сердце на сердце». Четвертой триумфторшей стала Вера Брежнева. Один граммофон она получила за дуэт с Еленой Север «Зла не держи» и сольную песню «Любите друг друга».

Кстати, напомним, в последнее время в именем Веры Брежневой связаны упорные разговоры о разводе со своим супругом Константином Меладзе. Сама певица не подтверждает слухи, но, что более примечательно, категорично не опровергает их.

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Меладзе, Лорак, Брежнева и Басков стали триумфаторами «Золотого граммофона»
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