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84-летнего Валентина Гафта перевезли из больницы на дачу

Состояние здоровья актера улучшается медленно.

84-летнего Валентина Гафта перевезли из больницы на дачу
ВАЛЕНТИН ГАФТ/ФОТО: GLOBALLOOK

Поклонники известного российского актера Валентина Гафта, пару месяцев назад перенесшего инсульт, очень переживали за здоровье звезды, как бы ни успокаивали фанатов родные артиста, и переживают до сих пор. Недавно в интернете появились новые слухи о Гафте, мол, родственники не хотят забирать его домой. Потому он, якобы то лежит в стационаре, то в реабилитационном центре.

Ситуацию журналистам кр.ru прокомментировал пасынок Валентина Гафта Михаил Левитин. По его словам, Валентин Иосифович уже давно живет на даче, но его самочувствие оставляет желать лучшего, как у человека, перенесшего в 84 года инсульт.

«Восстановление идет медленно. Он разговаривает, может подолгу сидеть на кровати. Процесс восстановления будет долгим. Ситуация улучшается очень медленно. С ним постоянно находится наша помощница», — отмечает Михаил.

Напомним, на фоне тревожных новостей два месяца назад о об артисте, поклонников успокаивал даже экстрасенс, который призвал не беспокоиться за состояние здоровья звезды.

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актерВалентин Гафтинсультсостояние Валентина Гафта
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84-летнего Валентина Гафта перевезли из больницы на дачу
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