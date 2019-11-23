84-летнего Валентина Гафта перевезли из больницы на дачу

Поклонники известного российского актера Валентина Гафта, пару месяцев назад перенесшего инсульт, очень переживали за здоровье звезды, как бы ни успокаивали фанатов родные артиста, и переживают до сих пор. Недавно в интернете появились новые слухи о Гафте, мол, родственники не хотят забирать его домой. Потому он, якобы то лежит в стационаре, то в реабилитационном центре.
Ситуацию журналистам кр.ru прокомментировал пасынок Валентина Гафта Михаил Левитин. По его словам, Валентин Иосифович уже давно живет на даче, но его самочувствие оставляет желать лучшего, как у человека, перенесшего в 84 года инсульт.
«Восстановление идет медленно. Он разговаривает, может подолгу сидеть на кровати. Процесс восстановления будет долгим. Ситуация улучшается очень медленно. С ним постоянно находится наша помощница», — отмечает Михаил.
Напомним, на фоне тревожных новостей два месяца назад о об артисте, поклонников успокаивал даже экстрасенс, который призвал не беспокоиться за состояние здоровья звезды.