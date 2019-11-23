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Напугали зря: приближающийся к Земле астероид не такой большой, как Тунгусский метеорит

Ранее СМИ сообщали, что людям может угрожать опасность.

Напугали зря: приближающийся к Земле астероид не такой большой, как Тунгусский метеорит
Метеорит/Фото: globallokpress.com

Российские астрономы призвали не бояться падения недавно зафиксированного метеорита на Землю. Ранее стало известно, что эксперты зафиксировали в опасной близости некоторое небесное тело, которое по размерам сопоставимо с челябинским метеоритом. «Астрономический научный центр» установил, что астероид держит путь к нашей планете и пребывает на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года.

Установить существование объекта специалистам удалось благодаря плановому мониторингу. По предварительным данным, объект достигает не менее 10 и не более 15 метров поперек.

Чуть позже астроном Виталий Ромейко поспешил всех успокоить – ситуация не критична. Ранее на Землю уже падали более крупные объекты – например, Тунгусский метеорит. Челябинский же объект по сравнению с предыдущим – практически ничто.

Для «Звезды» Ромейко также отметил – на нашу планету часто падают космические тела, но приземляются они в океан. Волноваться не стоит еще и потому, что когда объект засечен, достаточно легко определить траекторию его полета и дальнейшего приземления. Астроном подчеркнул – при приближении к Земле объекты способны разрушаться, а значит, вероятность реальной угрозы сокращается.

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Напугали зря: приближающийся к Земле астероид не такой большой, как Тунгусский метеорит
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