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67-летний Микки Рурк закрутил роман с молодой русской девушкой

По данным зарубежных изданий, актер был замечен с красоткой в одном из ресторанов Нью-Йорка.

67-летний Микки Рурк закрутил роман с молодой русской девушкой
Микки Рурк. фото: globallookpress.com/

Микки Рурк после множеств пластических операций стал едва узнаваем. Американскому актеру уже 67 лет, но он хотел продлить себе молодость, что обернулось против него. Однако он совершенно из-за этого не страдает. Более того, на днях в зарубежных СМИ появилась информация, что у него новый роман. По некоторым данным, в одном из ресторанов Нью-Йорка мужчину видели в компании привлекательной девушки.

Примечательно, что спутницей Микки оказалась россиянка по имени Ольга. Со слов знакомых из окружения актера, ей не больше 26 лет. Они утверждают, что артист давно дружит с этой привлекательной особой из России. А по словам очевидцев, в том самом ресторане Рурк нежно гладил Ольгу по шее, об этом сообщает Page Six.

Пока других подробностей романа актера с молодой россиянкой нет. Напомним, что за плечами Микки два брака. Он прожил восемь лет с Деброй Фойер, а также шесть лет жизни посвятил Кэрри Отис. Русские красотки давно стали привлекать американца. В 2015 году Рурк порвал отношения с 33-летней моделью Анастасией Макаренко, с которой встречался целых пять лет.

Добавим, что ранее Стас Барецкий заявил, что в его фильме «Брат-3» снимется Микки. Он сыграет русского бандита. Партнершей голливудской звезды будет скандально известная Диана Шурыгина. Ей предстоит сняться в постельной сцене с Рурком. Съемки картины должны были стартовать летом.

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67-летний Микки Рурк закрутил роман с молодой русской девушкой
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