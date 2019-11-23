НОВОСТИ

Арбалет и рога Малефисенты: больше половины россиян не совершали ненужных покупок в «черную пятницу»

Всего на вопросы социологического исследования ответили более двух тысяч человек.

Арбалет и рога Малефисенты: больше половины россиян не совершали ненужных покупок в «черную пятницу»
Деньги/Фото: globallokpress.com

«Райффайзен» банк провел исследование, которое показали – больше половины россиян не считают, что покупают лишние предметы в «черную пятницу». Эксперты опросили более 2 тысяч человек из 12 крупных городов страны. Около 61% процента респондентов уверенно заявили – в этот день они не тратят лишние финансы на ненужные покупки. Примечательно, что в этот раз в списке необдуманных приобретений оказались такие нетривиальные вещи, как рога Малефисенты, арбалет, гамак, чеснокодавка, ласты и даже пижама для кота.

Что касается ценового сегмента, то около 40 ответивших готовы оставить на распродажах более 10 тысяч рублей. Важно подчеркнуть, что слабая половина населения согласна приобретать больше предметов, при этом мужчины тратят более крупные суммы, но делают единичные покупки.

Заранее к распродажам практически никто не готовится. Спонтанные же покупки больше свойственны женскому полу. Наиболее востребована «черная пятница» у жителей Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. А 37 процентов опрошенных стараются держать себя в руках и в общем помешательстве не участвовать вовсе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

опроспокупкиРаспродажискидкичерная пятница
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Арбалет и рога Малефисенты: больше половины россиян не совершали ненужных покупок в «черную пятницу»
Интересно?
Поделись с друзьями: