Арбалет и рога Малефисенты: больше половины россиян не совершали ненужных покупок в «черную пятницу»

Всего на вопросы социологического исследования ответили более двух тысяч человек.

«Райффайзен» банк провел исследование, которое показали – больше половины россиян не считают, что покупают лишние предметы в «черную пятницу». Эксперты опросили более 2 тысяч человек из 12 крупных городов страны. Около 61% процента респондентов уверенно заявили – в этот день они не тратят лишние финансы на ненужные покупки. Примечательно, что в этот раз в списке необдуманных приобретений оказались такие нетривиальные вещи, как рога Малефисенты, арбалет, гамак, чеснокодавка, ласты и даже пижама для кота.

Что касается ценового сегмента, то около 40 ответивших готовы оставить на распродажах более 10 тысяч рублей. Важно подчеркнуть, что слабая половина населения согласна приобретать больше предметов, при этом мужчины тратят более крупные суммы, но делают единичные покупки.

Заранее к распродажам практически никто не готовится. Спонтанные же покупки больше свойственны женскому полу. Наиболее востребована «черная пятница» у жителей Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. А 37 процентов опрошенных стараются держать себя в руках и в общем помешательстве не участвовать вовсе.