Эксперты рассказали, как встретить 2020 год, чтобы быть счастливым

Эксперты рассказали, как встретить грядущий год Белой Металлической Крысы, чтобы стать счастливым на предстоящие 365 дней. Не зря многие люди продолжают придерживаться идеи, что как новый год встретишь, так его и проведешь. Знающие люди советуют не вступать в новой отрезок времени с долгами, кредитами и ипотекой, потому что проблемы должны оставаться в прошлом году. К тому же, Белая Мышь является символом ценных материальных вещей, а она, в свою очередь, не любит дефицита.

Если вам предстоит корпоратив, к нему также стоит подготовиться заранее и быть максимально внимательным. Так, важно зафиксировать, какой ногой первой вы ступите внутрь. Если шаг вы решите сделать с правой ноги, то вас будет ожидать неприятный разговор с коллегой, а если с левой – долгожданная встреча. Важно обращать внимания на людей, которые вас окружают. Первая фраза, сказанная коллегами, друзьями или чужими людьми в первые минуты после боя курантов, может стать для вас намеком на дальнейшее развитие событий, отмечает 5tv.

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Существует и отдельная примета для шампанского. Опустошив очередной бокал, не забудьте выглянуть на улицу. Первый, кого вы увидите, и станет вестником будущего. Так, мужчина говорит об улучшениях в личной жизни, женщина – о том, что вам не придется страдать в одиночестве, вокруг вас будет много друзей. Если же вы увидите ребенка, значит, вас ждет скорое пополнение в семье.

Специалисты напоминают – грядущий год будет високосным, но бояться этого не стоит, ведь несмотря на трудность этапа, разочарованных не будет. Белая Мышь не любит зависти и лени, но очень экономна и осторожна. Тем, кто желает достичь поставленных задач, эксперты советуют задобрить хозяйку года примерным поведением.