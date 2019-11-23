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Директор Ротару отреагировал на обвинения в адрес певицы

На фоне решения звезды выступить на «Песне года» появилось предложение лишить ее звания народной артистки.

Директор Ротару отреагировал на обвинения в адрес певицы
София Ротару. фото: globallookpress.com

София Ротару в этом году впервые за долгое время выступила в России. Она приехала в Сочи летом на конкурс «Новая волна». Артистка выглядела похорошевшей и была тепло принята публикой. До этого певица прекратила выступить в России из-за сложной политической обстановки на Украине.  А не так давно появилась информация, что София Михайловна возобновляет концерты в России.

Известие о возращении знаменитой артистки вызвало ажиотаж в Сети. Иосиф Пригожин сразу предположил, что она решилась на этот шаг не ради денег. То, что певица может принять участие в «Песне года-2019», вызвало негатив. В Совете Федерации тоже решили «дружить против» Ротару и призвали россиян бойкотировать выступления Софии Михайловны. Более того, поступило предложение лишить ее звания народной артистки СССР.

Директор Ротару Сергей Лавров отреагировал на слухи. Он считает, что вброс такой информации был кем-то заказан. Представитель звезды объяснил, что раньше певица не выступала в России только из-за того, что на Украине тогда было введено военное положение.Некоторые члены коллектива артистки были мужчина, которым бы просто не дали покинуть  территорию страны.

«Мы не понимаем, откуда взялась эта информация. То, что Ротару финансировала какие-либо военные истории, это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд», ― пояснил директор певицы, пишет Ura.ru.

Он также отметил, что София Михайловна не будет судиться, так как является неконфликтным человеком. Лавров также опровергнул домыслы, что она возвращается в Россию ради денег. По его словам, «Песня года» бесплатное мероприятие, за выступление на котором артисты не получают гонорар.

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Тэги:

Возращение в Россиюроссийские звездыСофия Ротару
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Директор Ротару отреагировал на обвинения в адрес певицы
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