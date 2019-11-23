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Директор Заворотнюк смирилась с постоянными новостями о смерти актрисы

Марина Потапова поспешила уточнить – информация о том, что Заворотнюк умерла – не соответствует действительности.

Директор Заворотнюк смирилась с постоянными новостями о смерти актрисы
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев/Фото: https://www.instagram.com/p/B4iiL1domDU/

Директор Заворотнюк опровергла очередную волну слухов о смерти артистки. Напомним, некоторые люди заметили, что супруг Насти и фигурист Петр Чернышев удалил из своих профилей в социальных сетях все снимки с супругой. Это стало поводом для многочисленных пересудов, суть которых заключалась в том, что «моей прекрасной няни» не стало. После этого в Telegram-каналах также появилось анонимное сообщение от некоей женщины, которая факт случившегося подтвердила и заявила, что информация достоверна, «у нее в той же клинике лежит знакомая».

Концертный директор Анастасии Марина Потапова поспешила всех успокоить – Настя жива, выводы о возможной кончине притянуты за уши. Судить о состоянии Заворотнюк по снимкам со страниц Чернышева – абсурд, потому что последний не имеет страничек в социальных сетях.

«Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут», — передает слова директора 360.

Ранее, в группе поддержки Анастасии в Instagram эмоционально отреагировали на слова медика о смерти Заворотнюк. Сообщения охарактеризовали как «неэтичные, выходящие за грань здравого смысла и человечности».

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Директор Заворотнюк смирилась с постоянными новостями о смерти актрисы
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