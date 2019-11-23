Бабкина объяснила, почему пропускает съемки «Модного приговора»

У певицы слишком большая нагрузка в плане концертов и фестивалей.

Певица Надежда Бабкина в рамках шоу «ОК на связи» объяснила, почему она порой пропускает съемки программы «Модный приговор», где она трудится ведущей уже 11 сезонов. Как рассказала яркая исполнительница, на программу она попала внезапно. Однажды вместе с молодым избранником Евгением Гором Бабкина отдыхала на курорте. Последовал звонок от Первого канала. Ей неожиданно предложили сниматься в программе. Она с радостью согласилась.

Как сказала певица, съемкам в этой программе порой мешают ее другие проекты. У звезды большая нагрузка в плане театра и фестивалей.

«Я не могу всегда лично присутствовать. Они всегда ищут мне замену, но как они делают, это их вопросы, посылы. Потом я освобождаюсь и говорю, что готова приехать», — заявила Надежда Бабкина.

Как сказала исполнительница, они сразу снимают по четыре программы в день. Порой попадаются очень сложные герои, которые буквально выносят мозг исполнительнице. Звезда понимает, что эти люди безнадежно отстали от жизни в плане моды.

больше по теме Бабкина призналась, что ее потряхивает от молодых девиц около Гора Пара вместе уже на протяжении шестнадцати лет и абсолютно счастлива.

Кстати, во время шоу она дала насколько важных советов модникам. Как уверяет исполнительница, у мужчин прическа должна быть без челки. Кроме того, яркие пиджаки, которые так любят некоторые представители сильного пола, на самом деле не делают их импозантнее. В этом деле, как она считает, главное не переборщить.

Напомним, что Надежда Бабкина безумно счастлива со своим гражданским мужем Евгением Гором. Совместных детей у пары, правда, нет. Бабкина не раз говорила, что не слушает сплетни, которые постоянно возникают вокруг ее и избранника. С Гором они счастливы. Они стараются хотя бы раз в год вместе съездить в отпуск.