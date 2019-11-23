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«Потрясающий прокат»: Навка поддержала Загитову после «Гран-при Японии»

Олимпийская чемпионка осталась почти в шаге от победы, но оказалась лишь на третьем месте по итогам турнира.

«Потрясающий прокат»: Навка поддержала Загитову после «Гран-при Японии»
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com

Российские фигуристки считаются одними из самых сильных в этом виде спорта. Многие до сих пор помнят безупречный прокат Алины Загитовой в 2018 году на Олимпийских играх, когда она принесла России золотую медаль. Тогда второе место заняла ее соотечественница Евгения Медведева. Однако завершившийся накануне «Гран-при Японии» дался нашим спортсменкам очень тяжело, но не обошлось без приятных сюрпризов.

Так Загитова совершила несколько ошибок на первых этапах турнираи  откатилась сначала на четвертое место, которое могло поставить вопрос о ее выходе в финал серии. А вот ее коллега Алена Косторная в короткой программе установила мировой рекорд. После этого Алина смогла собраться и безупречно сделала коронный «лутц + риттбергер», но при этом не докрутила прыжок в другом элементе. С результатом в 217,99 баллов она оказалась на третьем месте. Даже ее тренер Этери Тутберидзе не была уверена, что фигуристка сможет попасть в тройку. А золото досталось Алене.

В поддержку Загитовой написала пост Татьяна Навка. Она поделилась отрывком ее выступления и призналась, что за ней пристально следила ее пятилетняя дочь Надежда, которая тоже занимается фигурным катанием.

«Как же права Татьяна Анатольевна Тарасова! Потрясающий прокат настоящей Олимпийской чемпионки — Алины Загитовой, нашей Спящей Красавицы!!! Характер и сила воли во всём!!! Она откатала так, что мой маленький ангел, Надюша, так завороженно смотрит!!! Так серьёзно наблюдает, кто знает, может быть тоже станет чемпионкой?! Ну это так, мысли вслух.Время покажет», — высказалась спортсменка.

Она поздравила Алину с ее лучшим результатом в этом сезоне. Поклонники согласились с Навкой. Многие признались, что болели за российскую фигуристку и были расстроены, когда она потеряла баллы в короткой программе. Многие считают ее настоящей профессионалкой в своем деле и желают новых побед.

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Тэги:

Алина ЗагитоваГран-при Японии по фигурному катаниюроссийские фигуристкиТатьяна Навка
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«Потрясающий прокат»: Навка поддержала Загитову после «Гран-при Японии»
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