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«Сюрприз!»: Плющенко купил корову и попросил жену от него отстать

Продюсер Рудковская рассказала, что будет в третьей части реалити-шоу «Яна Супер».

«Сюрприз!»: Плющенко купил корову и попросил жену от него отстать
Плющенко купил корову/http://globallookpress.com/

Продюсер Яна Рудковская, которая со своей подругой светской львицей Ксенией Собчак, запустила несколько дней назад реалити-шоу «Яна Супер» в Instagram рассказала, что будет в третьей серии проекта. Оказывается, ее супруг, который известен своей любовью к сельскому хозяйству, приобрел корову.

«Женя, ты купил корову?» — спрашивает удивленная Яна Рудковская. «Сюрприз!» — произносит довольный супруг продюсера. Далее Рудковская выходит из себя. Она заявляет, что никто не хочет работать. Правда, эти слова, скорее всего, относятся не к Плющенко.

Также в третьей части Рудковская «выйдет на тропу войны» с бывшей супругой футболиста Александра Кержакова Миланой Тюльпановой. В ролике она настаивает, чтобы спортсмен видел своего сына Артемия не реже трех раз в неделю. При этом Тюльпанова говорит, что такой поворот событий ее не устраивает. «Если Саше будут чиниться препятствия, то я это дело не оставлю!» — заявила Рудковская.

В конце ролика можно увидеть Евгения Плющенко, который колет дрова. В какой-то момент к нему подскакивает любимая жена и говорит: «Ты помнишь, я тебе говорила про бал? Так вот это сегодня», — говорит она.

Между тем супруг продюсера приходит в бешенство: «Не трогайте меня больше. Я это сделаю и все», — говорит он. На что жена ему отвечает: «Я зачем вообще ехала сюда?» — видимо, намекая, что супруг уехал раньше времени со светской вечеринки.

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Тэги:

Александр КержаковЕвгений ПлющенкоКсения СобчакМилана ТюльпановаЯна Рудковская
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«Сюрприз!»: Плющенко купил корову и попросил жену от него отстать
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