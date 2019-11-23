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Неизвестные выбросили скелет младенца без нижних конечностей в Колпино

Останки ребенка под соснами нашел предприниматель.

Неизвестные выбросили скелет младенца без нижних конечностей в Колпино
Наручники/Фото: globallokpress.com

В петербургском Колпино неизвестные выбросили на улицу скелет младенца без нижних конечностей. О страшной находке в правоохранительные органы сообщил местный предприниматель. Он рассказал, что обнаружил  останки под соснами у жилого дома. Там же неподалеку располагается набережная Ижорского пруда.

«Фонтанка» отмечает, что у найденного малыша не было нижних конечностей. 56-летний прохожий поведал, что речь шла об отсутствии таза и ног, а также рук.

Машина Следственного комитета
Машина Следственного комитета/Фото: https://spb.sledcom.ru/

Шокированный мужчина просил силовиков приехать быстрее. Когда те прибыли по указанному адресу, то лично убедились – предприниматель не соврал. Сейчас на месте трудятся ведомственные органы. Им предстоит разобраться, кто является родителями ребенка и при каких обстоятельствах он оказался в этом месте. Дело находится на контроле Следственного комитета.

Останки направили в морг. Место осмотрели кинологи и собаки.

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младенецНовости googleостанкиСанкт-Петербургскелетубийство
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Неизвестные выбросили скелет младенца без нижних конечностей в Колпино
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