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Наталья Ветлицкая попросила не считать ее дома и машины

По словам исполнительницы, она сама заработала все свои богатства.

Наталья Ветлицкая попросила не считать ее дома и машины
Ветлицкая сказала, что не надо считать чужие богатства/https://www.instagram.com/explore/

Певица Наталья Ветлицкая заявила, что имеет полное право на дома и машины. Тем более, что она сама их себе заработала. «Кому какое дело, сколько у меня денег — пусть смотрят в свои карманы и свой огород. А что они говорят – наплевать», — заявила звезда, которая спустя 15 лет вернулась в Россию из Испании. В следующем году она даст несколько концертов в родной стране.

Наталья Ветлицкая. Фото
Ветлицкая попросила не считать чужие богатства/http://globallookpress.com/

Как отметила певица, вообще-то это очень обременительно иметь много домов и транспорта в своей собственности. За всем надо присматривать. При этом она добавила, что приходится платить большие налоги. Сама она считает, что в идеальном варианте жилье надо снимать. Многие в Европе, как она сказала, именно так и делают. В своих домах на Западе живут только очень состоятельные люди. Европейцы в своей массе предпочитают тратить деньги на путешествия и курсы саморазвития.

Рассказала исполнительница и о своей семье. Ее папа обычный физик, а мама преподаватель по фортепиано. В детстве Наталья Ветлицкая видела, что многие другие семьи живут намного лучше, чем ее родные. Сама она подчеркнула, что не была чьей-то протеже. Всего в этой жизни исполнительница добилась благодаря своему трудолюбию.

Певица в 17 лет закончила школу и пошла преподавать бальные танцы. По вечерам она занималась с женщинами, которые хотели быть стройными и подтянутыми, аэробикой. При этом у родителей Ветлицкая, по собственному признанию, никогда не брала ни копейки на свое содержание. Она не понимает, почему сегодня многих так интересуют ее богатства, сообщает «Комсомольская правда».

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Наталья Ветлицкая попросила не считать ее дома и машины
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