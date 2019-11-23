У Петра Чернышева никогда не было снимков Заворотнюк в соцсетях

Фигурист не проявляет активности в Instagram, хотя на него подписано более семисот человек.

Фигурист Петр Чернышев никогда не публиковал на своей страничке в Instagram снимки актрисы Анастасии Заворотнюк, своей супруги. Более того, на его страничке вообще нет и не было никаких публикаций.

«По поводу Петра Чернышева что-то все возбудились и кричат, что он там что-то удалил. Не удалил. У него всю дорогу был пустой Инстаграм», — сообщает телеграм-канал «НеМалахов».

больше по теме Петр Чернышев удалил все фотографии с женой из соцсетей Кроме того, фигурист неожиданно отписался от друзей.

Любопытно, что несмотря на отсутствие публикаций на Петра Чернышева в Instagram подписано свыше семисот человек. Среди них дочь актрисы Анна Заворотнюк, фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова.

Напомним, что ранее многие СМИ распространили информацию, что Петр Чернышев удалил из своего Instagram все снимки с женой. Актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько месяцев борется с онкологическим заболеванием. В данный момент она находится в реабилитационном центре на Рублевке. Не так давно она перенесла сразу две операции на головном мозге. Как отмечал один из ее друзей, Заворотнюк сейчас чувствует себя уже лучше. Правда, речи о выписке пока не идет.