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У Петра Чернышева никогда не было снимков Заворотнюк в соцсетях

Фигурист не проявляет активности в Instagram, хотя на него подписано более семисот человек.

У Петра Чернышева никогда не было снимков Заворотнюк в соцсетях
Чернышев никогда не был активным пользователем соцсетей/http://globallookpress.com/

Фигурист Петр Чернышев никогда не публиковал на своей страничке в Instagram снимки актрисы Анастасии Заворотнюк, своей супруги. Более того, на его страничке вообще нет и не было никаких публикаций.

«По поводу Петра Чернышева что-то все возбудились и кричат, что он там что-то удалил. Не удалил. У него всю дорогу был пустой Инстаграм», — сообщает телеграм-канал «НеМалахов».

Любопытно, что несмотря на отсутствие публикаций на Петра Чернышева в Instagram подписано свыше семисот человек. Среди них дочь актрисы Анна Заворотнюк, фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова.

Напомним, что ранее многие СМИ распространили информацию, что Петр Чернышев удалил из своего Instagram все снимки с женой. Актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько месяцев борется с онкологическим заболеванием. В данный момент она находится в реабилитационном центре на Рублевке. Не так давно она перенесла сразу две операции на головном мозге. Как отмечал один из ее друзей, Заворотнюк сейчас чувствует себя уже лучше. Правда, речи о выписке пока не идет.

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У Петра Чернышева никогда не было снимков Заворотнюк в соцсетях
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