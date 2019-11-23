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Наталья Ветлицкая призналась, что в ее жизни нет любимого мужчины

Как она считает, в силу профессии ей сложно иметь серьезные отношения.

Наталья Ветлицкая призналась, что в ее жизни нет любимого мужчины
Ветлицкая сейчас одинока/http://globallookpress.com/

Певица Наталья Ветлицкая заявила, что в ее жизни сейчас нет любимого мужчины. Она считает, что из-за ее специфической работы сложно выстроить нормальные отношения с представителями сильного пола.

Наталья Ветлицкая. Фото
У Ветлицкой нет любимого мужчины/http://globallookpress.com/

«Одно дело, когда в отношениях два артиста, которые могут понять и отсутствия, и гастроли, и часы в студии. Между ними, конечно, возникают какие-то конфликты, но не такие, как между человеком другой профессии и артистом. Тут всегда будет непонимание», — заявила она.

Как сказала звезда, у нее нет желания заводить романы с мужчинами на данном этапе жизни. Как она подчеркнула, любые отношения – это ограничения. А у нее нет желания себя в чем-то сейчас ограничивать. Звезда отметила, что всю жизнь она была предоставлена самой себе. Меняться в такой ситуации не совсем правильно. К примеру, если любимый человек вдруг бы начал говорить, что ей не нужно работать, она бы такого никогда не приняла.

Сейчас всю свою энергию она тратит на дочь, которой 15 лет, и на близких людей. Как отметила звезда, ее дочка стала совсем взрослой. В личной жизни никаких обременений у нее нет. Напомним, что Ветлицкая приняла решение вернуться в Россию после пятнадцати лет жизни в Испании. В следующем году у нее будет несколько концертов в нашей стране, сообщает «Комсомольская правда».

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Наталья Ветлицкая призналась, что в ее жизни нет любимого мужчины
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