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В Коми полицейский чудом избежал смерти из-за заклинившего затвора пистолета

При досмотре задержанный силовиками мужчина внезапно выхватил из закромов оружие.

В Коми полицейский чудом избежал смерти из-за заклинившего затвора пистолета
Пистолет/Фото: globallokpress.com

В Сыктывкаре нарушитель едва не прервал жизнь полицейского. От смерти мужчину спас заклинивший затвор пистолета. В региональном Следственном комитете рассказали, что 34-летний мужчина был привлечен к серьезному разговору после того, как полицейским позвонила его бывшая теща. Женщина рассказала, что нарушитель постоянно звонит и угрожает расправиться с членами бывшей семьи.

Задержание дебошира
Задержание дебошира/Фото: скриншот с видео СУ СК

Мужчину доставили в отделение. Силовики принялись досматривать личные вещи задержанного. Тот, воспользовавшись тем, что инспектор отвлекся, выхватил из сумки заряженный пистолет, направил его на сотрудника полиции и закричал, что будет стрелять. Когда же нарушитель попытался привести оружие в боевое положение, затвор заклинило.

Замешательство злоумышленника воспользовались те самые полицейские, получившие второй шанс. Они схватили горе-стрелка и обезоружили его. Чуть позже у мужчины изъяли не только пистолет, но и штык-нож. На сыктывкарца возбудили уголовное дело по статье «»Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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В Коми полицейский чудом избежал смерти из-за заклинившего затвора пистолета
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