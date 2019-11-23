Мать Юлии Началовой записала видеообращение к россиянам

Мать певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте нынешнего года от остановки сердца на фоне сепсиса, Таисия записала видеообращение к россиянам. Она поблагодарила всех, кто принял участие в так называемом «народном флешмобе». Напомним, что многие россияне требовали, чтобы исполнительнице присвоили звание заслуженной артистки посмертно.

«Мы тронуты до глубины души. Нам со всех уголков России шлют фотографии и слова поддержки, что Юле надо дать звание заслуженной артистки России. Во флешмобе участвовали люди разных возрастов. Радует, что многие выросли на песнях нашей дочери. Писали, к примеру, педагоги школ. Спасибо всем за светлую память и любовь к нашей дочери», — заявила Таисия Началова.

Напомним, что пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева говорила, что звание заслуженной артистки в России не вручают посмертно. В то же время она также благодарила всех, кто поддерживает семью Юлии Началовой в этот непростой момент.

Отметим, что несколько месяцев назад в права наследства вступили родители Юлии Началовой и ее дочь двенадцатилетняя Вера. Им досталась квартира, стоимость которой составляет примерно сто миллионов рублей. На часть апартаментов также претендует бывший возлюбленный исполнительницы хоккеист Александр Фролов. В ближайшее время могут начаться суды.