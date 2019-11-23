НОВОСТИ

Сын Марьянова оценил моральный ущерб от потери отца в 30 миллионов рублей

Эту огромную сумму, как он считает, должна возместить ему руководитель центра «Феникс» Оксана Богданова.

Сын Марьянова оценил моральный ущерб от потери отца в 30 миллионов рублей
Сын Марьянова потребовал огромную компенсацию/http://globallookpress.com/

Сын актера Дмитрия Марьянова, который скончался чуть больше двух лет назад, Даниил потребовал 30 миллионов рублей с директора центра «Феникс», где лежал его отец в последние дни своей жизни, Оксаны Богдановой. Именно в такую огромную сумму он оценил моральный ущерб от потери отца.

Дмитрий Марьянов. Фото
Сын Марьянова требует деньги с директора реабилитационного центра/http://globallookpress.com/

Между тем уже 26 ноября пройдет первое судебное заседание. Как известно, Богданову обвиняют в том, что она не оказала в нужный момент помощи Марьянову и не вызвала скорую помощь, когда его состояние резко ухудшилось. Все это, по одной из версий, привело к смерти актера.

По словам Богдановой, которая не считает себя виновной и все обвинения отрицает, за десятки лет ее практики еще не было такого, чтобы родные даже не стремились навестить человека, который лежал в ее центре. По ее мнению, жена Марьянова Ксения Бик в разговорах с ней просила оставить мужа в реабилитационном центре. Кроме того, за все время актёр ни разу не разговаривал с сыном.

Богданова утверждает, что у актера был обреченный взгляд. Он понимал, что нужен родным только здоровым. «После трагического события я приехала к дому Дмитрия Юрьевича, отдала Ксении личные вещи её супруга и его дневники. Теперь эти люди, которые бросили Марьянова на произвол судьбы, требуют с меня денег и подают иски в суды», — заявила Оксана Богданова, слова которой приводит «Собеседник».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Даниил МарьяновДмитрий МарьяновКсения БикОксана Богданова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сын Марьянова оценил моральный ущерб от потери отца в 30 миллионов рублей
Интересно?
Поделись с друзьями: