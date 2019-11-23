Сын Марьянова оценил моральный ущерб от потери отца в 30 миллионов рублей

Сын актера Дмитрия Марьянова, который скончался чуть больше двух лет назад, Даниил потребовал 30 миллионов рублей с директора центра «Феникс», где лежал его отец в последние дни своей жизни, Оксаны Богдановой. Именно в такую огромную сумму он оценил моральный ущерб от потери отца.
Между тем уже 26 ноября пройдет первое судебное заседание. Как известно, Богданову обвиняют в том, что она не оказала в нужный момент помощи Марьянову и не вызвала скорую помощь, когда его состояние резко ухудшилось. Все это, по одной из версий, привело к смерти актера.
По словам Богдановой, которая не считает себя виновной и все обвинения отрицает, за десятки лет ее практики еще не было такого, чтобы родные даже не стремились навестить человека, который лежал в ее центре. По ее мнению, жена Марьянова Ксения Бик в разговорах с ней просила оставить мужа в реабилитационном центре. Кроме того, за все время актёр ни разу не разговаривал с сыном.
Богданова утверждает, что у актера был обреченный взгляд. Он понимал, что нужен родным только здоровым. «После трагического события я приехала к дому Дмитрия Юрьевича, отдала Ксении личные вещи её супруга и его дневники. Теперь эти люди, которые бросили Марьянова на произвол судьбы, требуют с меня денег и подают иски в суды», — заявила Оксана Богданова, слова которой приводит «Собеседник».