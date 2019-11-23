Сын Марьянова оценил моральный ущерб от потери отца в 30 миллионов рублей

Сын актера Дмитрия Марьянова, который скончался чуть больше двух лет назад, Даниил потребовал 30 миллионов рублей с директора центра «Феникс», где лежал его отец в последние дни своей жизни, Оксаны Богдановой. Именно в такую огромную сумму он оценил моральный ущерб от потери отца.

Между тем уже 26 ноября пройдет первое судебное заседание. Как известно, Богданову обвиняют в том, что она не оказала в нужный момент помощи Марьянову и не вызвала скорую помощь, когда его состояние резко ухудшилось. Все это, по одной из версий, привело к смерти актера.

больше по теме Александр Пашутин раскритиковал родных Марьянова за выбор кладбища для актера Как он считает, его коллега по творческому цеху был достоин куда лучшей участи.

По словам Богдановой, которая не считает себя виновной и все обвинения отрицает, за десятки лет ее практики еще не было такого, чтобы родные даже не стремились навестить человека, который лежал в ее центре. По ее мнению, жена Марьянова Ксения Бик в разговорах с ней просила оставить мужа в реабилитационном центре. Кроме того, за все время актёр ни разу не разговаривал с сыном.

Богданова утверждает, что у актера был обреченный взгляд. Он понимал, что нужен родным только здоровым. «После трагического события я приехала к дому Дмитрия Юрьевича, отдала Ксении личные вещи её супруга и его дневники. Теперь эти люди, которые бросили Марьянова на произвол судьбы, требуют с меня денег и подают иски в суды», — заявила Оксана Богданова, слова которой приводит «Собеседник».