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Пол Маккартни опубликовал две новые песни

Композиции выпустят на виниловых пластинках.

Пол Маккартни опубликовал две новые песни
ПОЛ МАККАРТНИ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Сэр Пол Маккартни поделился со своими поклонниками двумя свежими композициями, которые он опубликовала на YouTube. Песни называются Home Tonight и In A Hurry. Об этом сообщает издание ETCanada.

Журналисты отмечают, что песни были записаны в минувшем году, когда композитор и певец работал над своим новым альбомом. В свет треки выйдут уже совсем скоро – 29 ноября. Примечательно, что записаны они будут на старом — добром виниле.

Кстати, как сообщал ранее портал Teleprogramma.pro, в сентябре этого года в свет вышла детская книга, автором которой стал музыкант. В центре сюжета приключения дедушки и четырех внуков. Называется книга «Hey, Grandude!» – сочетание английского «дедушка» и названия знаменитого битловского хита «Hey, Jude».

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Пол Маккартни опубликовал две новые песни
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