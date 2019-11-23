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«Это был не мой смех»: Алла Пугачева оправдалась за шутку над Катей Лель

Примадонна встретилась со своей давней подругой певицей Лаймой Вайкуле.

«Это был не мой смех»: Алла Пугачева оправдалась за шутку над Катей Лель
Пугачева оправдалась за шутку над Лель/http://globallookpress.com/

Певица Алла Пугачёва оправдалась за шутку над своей коллегой Катей Лель. Напомним, что супруг Примадонны Максим Галкин разместил в сторис Instagram забавное видео. На кадрах можно увидеть два самолета, который летят недалеко от башни Москва-Сити. Далее юморист сделал предположение, что это НЛО. Он посоветовал позвонить певице Кате Лель.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Фото
Пугачева провела вечер в компании Вайкуле/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

После этого на заднем плане раздался смех. Многие журналисты посчитали, что это смеется над коллегой по сцене Алла Пугачёва. Между тем на видеозаписи Примадонна заявила, что над Катей Лель смеялась не она. «Это был не мой смех», — сказала звезда.

Оказывается, над певицей посмеялась ее подруга Лайма Вайкуле, с которой они часто встречаются «Это я, я, я. Это же надо такое летело в небе», — заявила латвийская исполнительница.

Напомним, что Катя Лель в начале этого заявила, что контактировала с пришельцами. Более того, инопланетяне якобы похитили звезду и забрали у нее часть зубов. Сейчас, как утверждает исполнительница, она регулярно общается с пришельцами. Многие коллеги по шоу-бизнесу считают, что исполнительница таким способом просто пиарится и привлекает к себе внимание журналистов.

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Тэги:

Алла ПугачеваКатя ЛельЛайма ВайкулеМаксим Галкин
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«Это был не мой смех»: Алла Пугачева оправдалась за шутку над Катей Лель
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