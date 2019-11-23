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Рудковская убедила Тюльпанову позволить Кержакову видеть сына

Как сказала продюсер, маленький Артемий сам изъявил желание повидаться с отцом.

Рудковская убедила Тюльпанову позволить Кержакову видеть сына
Рудковская помогла Кержакову/http://globallookpress.com/

Продюсеру Яне Рудковской удалось убедить Милану Тюльпанову разрешить ее бывшему мужу футболисту Александру Кержакову видеться с их общим ребенком. Как известно, сын долгое время жил с отцом. Кержаков обвинял Тюльпанову, что она употребляет наркотики и не сможет ухаживать за сыном.

Александр Кержаков. Фото
Кержакову позволили видеться с сыном/http://globallookpress.com/

После судов ребенка Тюльпановой отдали. Все обвинения с нее сняли. Кержаков очень переживал, что не может видеть маленького Артемия. Ребенка он очень сильно любит.

В новом выпуске шоу «Яна Супер» как раз и будет рассказано, как Рудковская, которая вмешалась в эту историю, убедила Милану Тюльпанову дать возможность футболисту видеть сына.

Сама продюсер, которая является многодетной матерью, отметила, что даже ей после расставания с олигархом Виктором Батуриным удалось остаться в нормальных отношениях. При этом он строил ей много козней. Она прошла огромное количество судов, чтобы дети остались в итоге с ней. «Сам ребенок сказал, что хочет видеть папу. И Милана была в шоке, поскольку писала Саше, что Артемий забыл его и не хочет видеть. Я посоветовала ей быть мудрее и дать человеку шанс», — отметила Яна Рудковская.

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Тэги:

Александр КержаковВиктор БатуринМилана ТюльпановаШоу "Яна Супер"Яна Рудковская
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Рудковская убедила Тюльпанову позволить Кержакову видеть сына
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