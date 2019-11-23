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Петр Чернышев удалил все фотографии с женой из соцсетей

Кроме того, фигурист неожиданно отписался от друзей.

Петр Чернышев удалил все фотографии с женой из соцсетей
Чернышев "почистил" соцсети/http://globallookpress.com/

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием, фигурист Петр Чернышев неожиданно удалил все снимки со своей странички из Instagram. Исчезли в том числе и фотографии, на которых он со своей любимой женой. Кроме того, спортсмен отписался от всех друзей. Мотивы такого поступка пока не ясны.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Чернышев удалил снимки с женой/http://globallookpress.com/

Напомним, что по последней информации звезда, которая борется с раком мозга, находится в подмосковном центре на Рублевке. В медицинском учреждении она проходит реабилитацию. Как известно, актриса перенесла две операции по удалению опухоли. Несколько месяцев назад ей был поставлен страшный диагноз – рак мозга.

Добавим, что сегодня уже никто не скрывает, что у Анастасии Заворотнюк рак и большие проблемы со здоровьем. Это в частности подтверждала коллега Петра Чернышева по шоу Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

О всех последних и главное правдивых новостях о здоровье актрисы можно узнать в группе поддержки звезды сериала «Моя прекрасная няня». Также информацией, правда, очень скупо делится ее дочь Анна.

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиДмитрий ПесковПетр ЧернышевТатьяна Навка
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Петр Чернышев удалил все фотографии с женой из соцсетей
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