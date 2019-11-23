Петр Чернышев удалил все фотографии с женой из соцсетей

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием, фигурист Петр Чернышев неожиданно удалил все снимки со своей странички из Instagram. Исчезли в том числе и фотографии, на которых он со своей любимой женой. Кроме того, спортсмен отписался от всех друзей. Мотивы такого поступка пока не ясны.

Напомним, что по последней информации звезда, которая борется с раком мозга, находится в подмосковном центре на Рублевке. В медицинском учреждении она проходит реабилитацию. Как известно, актриса перенесла две операции по удалению опухоли. Несколько месяцев назад ей был поставлен страшный диагноз – рак мозга.

больше по теме Петр Чернышев не собирался разводиться с Анастасией Заворотнюк В группе поддержки актрисы отреагировали на слухи о разладе в отношениях звездной пары.

Добавим, что сегодня уже никто не скрывает, что у Анастасии Заворотнюк рак и большие проблемы со здоровьем. Это в частности подтверждала коллега Петра Чернышева по шоу Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

О всех последних и главное правдивых новостях о здоровье актрисы можно узнать в группе поддержки звезды сериала «Моя прекрасная няня». Также информацией, правда, очень скупо делится ее дочь Анна.