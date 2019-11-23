Доронина пожаловалась Путину на зарплаты артистов во МХАТе в 25 тысяч рублей

Звезда театра и кино также утверждает, что ее любимые артисты сняты с главных ролей.

Народная артистка СССР и почетный президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина на церемонии вручения государственных наград в Кремле пожаловалась президенту страны Владимиру Путину на мизерные зарплаты в культурном учреждении. По ее словам, сейчас многие артисты из-за отсутствия необходимых надбавок получают не больше 25 тысяч рублей.

Кроме того, как утверждает актриса, с главных ролей в театре сняли ее любимых артистов. Об этом сообщил актер Андрей Чубченко. В Кремле он был вместе с Дорониной. Именно ему после окончания церемонии звезда рассказала, о чем беседовала с главой государства.

Доронина отметила, что уже не раз отправляла письма Владимиру Путину. Добавим, что ситуация во МХАТе имени Горького крайне напряжена. Все сводится к личности нового художественного руководителя Эдуарда Боякова. У него есть как защитники, так и враги.

Некоторые артисты утверждают, что Доронину беспричинно сняли с должности худрука. Защитники Боякова говорят о том, что работать на такой должности Доронина просто не может по состоянию здоровья. При этом из театра ее никто не выгонял, сообщает РИА «Новости».