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Полина Гагарина поймала Дмитрия Нагиева на развязном поведении

Ведущий слишком откровенно обнял одну из участниц шоу «Голос».

Полина Гагарина поймала Дмитрия Нагиева на развязном поведении
Дмитрий Нагиев. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

В эфире Первого канала в рамках проекта «Голос» начались поединки — подопечные наставников выступают дуэтами, после чего в проекте остается только один из пары. 

В первом поединке Полина Гагарина представила Лилию Вельтман и Ольгу Уразгалиеву. После исполнения песни девушки обнялись на сцене. К ним присоединился Дмитрий Нагиев и не смог удержаться: слишком откровенно обнял Лилию за талию. 

Дмитрий Нагиев не смог устоять
Дмитрий Нагиев не смог устоять. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

«Что вы себе позволяете, Дмитрий? Я все видела!» — заявила Полина Гагарина. Однако Нагиев тут же перевел разговор на другую тему. Впрочем, яркий образ девушек впечатлил всех наставников. Говоря о блестящих костюмах исполнительниц, Сергей Шнуров признался: «Я думал, что они отвлекут меня». 

Валерий Сюткин пошутил о своем возрасте
Валерий Сюткин пошутил о своем возрасте. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

Давая слово Валерию Сюткину, Нагиев пошутил, что он-то, мол, на костюмы уже давно не отвлекается. «Девушки, за которыми я ухаживал, потихоньку начали умирать», — пошутил в ответ Сюткин. Что касается наставницы артисток, то Полина Гагарина сделала свой выбор в пользу Лилии Вельтман. 

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Тэги:

Валерий СюткинГолос-8Дмитрий НагиевпоединкиПолина ГагаринаСергей Шнуров
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Полина Гагарина поймала Дмитрия Нагиева на развязном поведении
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