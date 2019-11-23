Полина Гагарина поймала Дмитрия Нагиева на развязном поведении

В эфире Первого канала в рамках проекта «Голос» начались поединки — подопечные наставников выступают дуэтами, после чего в проекте остается только один из пары.

больше по теме Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос» Екатерина Осипенко оказалась хорошо знакома почти всем членам жюри.

В первом поединке Полина Гагарина представила Лилию Вельтман и Ольгу Уразгалиеву. После исполнения песни девушки обнялись на сцене. К ним присоединился Дмитрий Нагиев и не смог удержаться: слишком откровенно обнял Лилию за талию.

«Что вы себе позволяете, Дмитрий? Я все видела!» — заявила Полина Гагарина. Однако Нагиев тут же перевел разговор на другую тему. Впрочем, яркий образ девушек впечатлил всех наставников. Говоря о блестящих костюмах исполнительниц, Сергей Шнуров признался: «Я думал, что они отвлекут меня».

Давая слово Валерию Сюткину, Нагиев пошутил, что он-то, мол, на костюмы уже давно не отвлекается. «Девушки, за которыми я ухаживал, потихоньку начали умирать», — пошутил в ответ Сюткин. Что касается наставницы артисток, то Полина Гагарина сделала свой выбор в пользу Лилии Вельтман.