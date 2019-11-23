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Рагда Ханиева оглушила Константина Меладзе

Впрочем, продюсер заявил, что так и должно быть.

Рагда Ханиева оглушила Константина Меладзе
Константин Меладзе. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

На Первом канале вышел первый выпуск поединков проекта «Голос». На этот раз наставники представляют своих подопечных, которые исполняют ту или иную песню дуэтом. После этого сам член жюри должен сделать выбор в пользу одного из них. 

Первыми Сергей Шнуров продемонстрировал своих учеников Рагду Ханиеву и Филиппа Лебедева. Напомним, когда девушка предпочла наставничество лидера группы «Ленинград», Полина Гагарина протестовала, заявив, что он ничему не сможет ее научить. 

Рагда Ханиева
Рагда Ханиева. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

Однако Сергей прекрасно справился со своими обязанностями. «Используйте темную сторону силы, и победа будет за вами», — посоветовал он участникам. Дуэт исполнил песню-компиляцию жанров диско и гранжа. 

Все члены жюри оценили высокий уровень мастерства обоих артистов. Валерий Сюткин обозначил жанр песни как «расшнурованное диско». А вот Константин Меладзе на вопрос Дмитрия Нагиева, может ли он что-то сказать, ответил: «Уже нет. Потому что я уже ничего не слышу». Однако тут же объяснил, что так и должно быть — с концерта, по его словам, нужно уходить немного оглушенными. «Ураган просто какой-то был», — оценил он участников. 

Сергей Шнуров отдал предпочтение Рагде Ханиевой, объяснив это тем, что «у Филиппа есть работа». 

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Тэги:

Валерий СюткинГолосКонстантин МеладзепоединкиСергей Шнуров
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Рагда Ханиева оглушила Константина Меладзе
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