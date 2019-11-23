Рагда Ханиева оглушила Константина Меладзе

Впрочем, продюсер заявил, что так и должно быть.

На Первом канале вышел первый выпуск поединков проекта «Голос». На этот раз наставники представляют своих подопечных, которые исполняют ту или иную песню дуэтом. После этого сам член жюри должен сделать выбор в пользу одного из них.

Первыми Сергей Шнуров продемонстрировал своих учеников Рагду Ханиеву и Филиппа Лебедева. Напомним, когда девушка предпочла наставничество лидера группы «Ленинград», Полина Гагарина протестовала, заявив, что он ничему не сможет ее научить.

Однако Сергей прекрасно справился со своими обязанностями. «Используйте темную сторону силы, и победа будет за вами», — посоветовал он участникам. Дуэт исполнил песню-компиляцию жанров диско и гранжа.

Все члены жюри оценили высокий уровень мастерства обоих артистов. Валерий Сюткин обозначил жанр песни как «расшнурованное диско». А вот Константин Меладзе на вопрос Дмитрия Нагиева, может ли он что-то сказать, ответил: «Уже нет. Потому что я уже ничего не слышу». Однако тут же объяснил, что так и должно быть — с концерта, по его словам, нужно уходить немного оглушенными. «Ураган просто какой-то был», — оценил он участников.

Сергей Шнуров отдал предпочтение Рагде Ханиевой, объяснив это тем, что «у Филиппа есть работа».