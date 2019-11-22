«Давайте скажем»: Шнуров обвинил Меладзе в ошибке

В эфире Первого канала проходят поединки в рамках проекта «Голос». В первом 7 выпуске нового сезона Константин Меладзе представил дуэт двоих своих наставников — Валерию Миронову и Романа Волознева. Вдвоем они спели трогательную песню. Как объяснял им наставник, задача была «довести некоторых товарищей до слез».

Вызвать слезы артистам не удалось, однако высокой оценки Полины Гагариной добиться получилось. «Патока, бальзам», — отозвалась певица. Однако Сергей Шнуров не был согласен с этим высказыванием. Он сразу заявил, что Меладзе сделал неправильный выбор, но не сразу решился это сказать.

« Чего вы его боитесь?» — подтолкнул Шнурова Дмитрий Нагиев. «Давайте действительно скажем. Константин ошибся», — сказал Сергей. «Ах!» — только и смогла выдохнуть Гагарина.

Сам же Меладзе не был так категоричен. Некоторое смущение Романа Волознева он объяснил болезнью. «Я волновался за этот номер больше других», — признался Константин, назвав Романа «блестящим музыкантом». Однако предпочтение отдал все же Валерии Мироновой.