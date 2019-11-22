Чебоксарец 17 лет жил с иглой в животе

Все эти годы мужчина мучился жуткими болями, но ни один из медиков не мог ему ничем помочь.

Житель города Чебоксары 17 лет существовал с иглой в животе. Ни один из врачей не мог объяснить мужчине причину его сильных болей. Журналистам мужчина рассказал, что неприятные ощущения в области желудочно-кишечного тракта появились у него в 2002 году. Тогда местный житель перенес операцию по удалению аппендикса. Однако, швы затянулись, а боль так и не ушла.

Горожанин долгое время не мог понять, почему его продолжают мучить покалывания. Некоторые специалисты советовали чебоксарцу сбросить лишний вес. Другие медики ставили различные диагнозы – панкреатит, гастрит. Никто из них за все годы посещений ни разу не направил местного жителя на рентген.

Ситуация решилась только после очередного визита к медикам. Один их хирургов все же выписал направление на рентген, где и выяснилось – 17 лет оперировавшие мужчину специалисты забыли у него внутри иглу.

«Я домой приехал и сразу уснул. А до этого спать не мог. Неопределенность какая-то была. Мучился, задавался вопросом, почему так плохо», — вспоминает он.

НТВ отмечает, что спать спокойно чебоксарцу долго не пришлось. Теперь мужчина судится с врачами и требует компенсации морального вреда, ведь атрибут мог в буквальном смысле убить его в любой момент. Сами врачи своей вины в произошедшем не видят. Юристы же считают – правда на стороне пациента, но доказать вину специалистов будет не так-то просто.