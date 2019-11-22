«Просил называть медведиком»: спасшаяся студентка Соколова рассказала о деталях их отношений

Катрин вспомнила, что доцент достаточно редко снабжал ее деньгами, но был нежен.

Бывшая девушка историка СПбГУ Олега Соколова поделилась с журналистами деталями их отношений с преподавателем. Представившаяся Катрин выпускница вспомнила, что Соколов никогда не интересовался тем, чем живет его новая любовница. За время отношений с Катрин Олег лишь единожды предложил девушке 300 евро, а затем отправил ее по магазинам. Это стало отвлекающим маневром, чтобы встретиться с людьми, которые знали его жену.

«Фонтанка» со ссылкой на девушку отмечает, что доцент любил наряжать своих девушек. Он любил, когда его любовницы визуально были похожи на кукол. Чтобы воссоздать собственную идеальную картину, мужчина заставлял всех студенток пользоваться одинаковыми духами, а Катрин задаривал медвежатами.

«Говорил, что это он такой плюшевый, просил называть его медведиком», — вспоминает она.

Девушка призналась, что Соколов любил демонстрировать окружающим девушек как «аксессуар», но никогда не занимался их протежированием.