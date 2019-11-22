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Умер основатель сноубординга Джейк Бертон

Легенда зимнего вида спорта скончался в возрасте 65 лет.

Умер основатель сноубординга Джейк Бертон
Джейк Бертон Карпентер. Фото: instagram.com/jakeburton77

20 ноября в Америке умер один из основателей сноубординга — Джейк Бертон Карпентер. Ему было всего 65 лет.

Как сообщает издание The Colorado Sun, в 2011 году у мужчины был диагностирован рак яичка. Несколько месяцев терапии якобы принесли ему выздоровление, но недавно бизнесмен разослал сотрудникам своей компании письмо с фразой: «Вы не поверите, но мой рак вернулся».

У Джейка собственная крупная фирма Burton Snowboards, которая производит сноуборды. Он основал ее еще в 1970-х годах, чтобы привнести этот вид активного отдыха в массы. Взяв малоизвестную тогда доску для снега, он доработал ее и запустил целое спортивное движение. Судя по нынешней популярности сноубординга и включению этого вида спорта в программу зимних Олимпийских игр, ему это удалось.

В разные годы его компания спонсировала множество известных сноубордистов. Сам Бертон никогда не чурался толпы спортсменов и зрителей. Вот уж действительно человек, который посвятил жизнь любимому делу.

«Я призываю всех делать то, что Джейк будет делать завтра — кататься», — написал сотрудникам после грустного известия генеральный директор компании Burton Джон Лейси.

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Умер основатель сноубординга Джейк Бертон
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