Умер основатель сноубординга Джейк Бертон

20 ноября в Америке умер один из основателей сноубординга — Джейк Бертон Карпентер. Ему было всего 65 лет.

Как сообщает издание The Colorado Sun, в 2011 году у мужчины был диагностирован рак яичка. Несколько месяцев терапии якобы принесли ему выздоровление, но недавно бизнесмен разослал сотрудникам своей компании письмо с фразой: «Вы не поверите, но мой рак вернулся».

У Джейка собственная крупная фирма Burton Snowboards, которая производит сноуборды. Он основал ее еще в 1970-х годах, чтобы привнести этот вид активного отдыха в массы. Взяв малоизвестную тогда доску для снега, он доработал ее и запустил целое спортивное движение. Судя по нынешней популярности сноубординга и включению этого вида спорта в программу зимних Олимпийских игр, ему это удалось.

В разные годы его компания спонсировала множество известных сноубордистов. Сам Бертон никогда не чурался толпы спортсменов и зрителей. Вот уж действительно человек, который посвятил жизнь любимому делу.