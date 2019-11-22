Доцент-убийца Соколов давил на жалость, чтобы заинтересовать очередную жертву

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов использовал запрещенные приемы, чтобы заинтересовать очередную жертву. Об этом журналистам на условиях анонимности рассказала бывшая ученица преподавателя. Она вспомнила, что мужчина часто делал ей комплименты, уделял знаки внимания, а иногда давил на жалость, чтобы его ухаживания возымели эффект. Так, девушка, назвавшаяся Катрин, рассказала, что однажды Соколов пригласил ее в ресторан. Уже тогда 63-летний историк намекал девушке, что та ему очень приятна.

Позже, по информации «Фонтанки» Соколов приглашал девушку на свой день рождения в Москву. На том празднике она была единственной особой женского пола. А позже Соколов стал слезно рассказывать студентке, что стал вдовцом и чувствует себя очень одиноким. Говорил он и про дочь – что очень любил ее.

Катрин призналась, что не могла и представить, что Соколов ее обманывает, и на самом деле его супруга – жива. Девушка призналась, что судьба трижды увела ее от доцента, однако отношения все равно сложились. Катрин влюбилась и не смогла расстаться с мужчиной и после того, как узнала, что он женат.