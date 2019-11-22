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Так тоже бывает: диетолог раскритиковала популярную диету

Антонина Стародубова указала на опасность интервального голодания.

Так тоже бывает: диетолог раскритиковала популярную диету
Диетолог раскритиковала популярную систему интервального голодания ФОТО: Михаил ФРОЛОВ/КП

Диетолог Антонина Стародубова раскритиковала популярную сегодня систему питания — интервальное голодание. Данному способу похудеть уделяется большое внимание и многие, кто протестировал его, демонстрируют положительные результаты.

Специалист предупреждает, что это первоначальный эффект, но на самом деле система голодания может привести к серьезным проблемам и, вместо стройности, добавить лишние килограммы.

Стародубова объясняет в чем опасность: организм начинает адаптироваться к таким неблагоприятным условиям, обмен веществ замедляется, потребность в поступающей с пищей энергией снижается. И вот уже нормальный рацион питания становится избыточным и ведет к набору массы.

А вот чтобы действительно похудеть, нужно есть три раза в день в одно и то же время и между приемами пищи устраивать легкие перекусы.

«Не стоит забывать, что ежедневный рацион питания должен содержать и белки, и жиры, и углеводы. Что касается диет, то лучше не вводить ограничения самостоятельно, без совета специалиста», — цитирует сайт Радио «КП» слова диетолога.

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Так тоже бывает: диетолог раскритиковала популярную диету
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