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Время нещадно: 63-летняя Андрейченко удивила своим внешним видом

Актриса пришла на премьеру фильма «Конец сезона» и многие отметили, что первая красавица советского кино заметно постарела.

Время нещадно: 63-летняя Андрейченко удивила своим внешним видом
Многие отметили, что Наталья Андрейченко сильно постарела ФОТО: https://www.instagram.com/natalya_andreychenko/

63-летняя Наталья Андрейченко появилась на премьере фильма «Конец сезона», которая прошла в Москве. Появление главной красавицы советского кино вызвало настоящий восторг, Андрейченко сейчас редкий гость в России. Она живет в Мексике, а на родину приезжает, когда появляются предложения сняться в сериалах или полнометражном кино.

Светское мероприятие застало главную Мэри Поппинс СССР в Москве, и она приняла приглашение. Для выхода в свет актриса выбрала темное платье, подчеркивающее ее стройную фигуру и широкую яркую накидку.

Публика не могла пропустить появление Андрейченко и многие собравшиеся отметили, что увлечение пластическими операциями не прошло бесследно,  сообщает «Комсомольская правда».

«Наталья Эдуардовна сдала», — шептались одни.

«Годы берут свое. Время нещадно над Мэри Поппинс», — соглашались другие.

Наталья Андрейченко на премьере фильма «Конец сезона». Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

И если лицо актриса поддерживает в тонусе, то именно шея, по мнению собравшихся, выдает ее возраст. Но стоит отдать должное Андрейченко, она изо всех сил старается не утратить магнетизма, который когда-то сводил с ума мужчин всего Союза.

Тогда, окрыленная успехом, актриса решила перебраться в далекую Америку и попробовать свои силы в Голливуде, но судьба не была благосклонна.

Сейчас Наталья Андрейченко живет в Мексике, до недавнего времени она развивала свой бизнес  — Духовный центр и сама активно увлекалась всевозможными практиками. Несколько лет назад Андрейченко даже отказалась от вареной пищи и часто практикует голодание, позволяя себе пить только воду.

В августе 2019-го появились новости, что актриса приостановила работу центра и выставила свою виллу на мексиканском побережье Ривьера Майя на продажу. Видимо к такому решению ее подтолкнули семейные неурядицы, ведь за последние годы ей пришлось многое пережить.

После смерти второго мужа звезды Максимилиана Шелла, который был миллионером, семья долго делила наследство. Позже Андрейченко обвинила сына Дмитрия в воровстве денег и подала на него в суд, а затем испортила отношения с дочерью Настасьей, положив глаз на жениха наследницы, пишет argumenti.ru.

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Время нещадно: 63-летняя Андрейченко удивила своим внешним видом
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