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Умерла актриса сериалов «Анатомия страсти» и «Теория большого взрыва»

Предположительно, 78-летняя Джейн Галлоуэй Хейц скончалась от проблем с сердцем.

Умерла актриса сериалов «Анатомия страсти» и «Теория большого взрыва»
Джейн Галлоуэй Хейц d «Теории большого взрыва». Фото: стоп-кадр из сериала.

В Америке умерла 78-летняя актриса Джейн Галлоуэй Хейц. Об этом сообщает издание Mirror.

Грузная женщина обычно играла небольшие роли в сериалах, зато засветилась в таких крупных американских телепроектах, как «Скорая помощь», «Дефективный детектив», «Анатомия страсти», «Побег», «Теория большого взрыва», «Лузеры» и «Бестыжие». Дама активно снималась до 2013 года.

До своей актерской карьеры в кадре Джейн была известна как владелица небольшого кастинг-агентства в Чикаго. В своей время она помогла с дебютом нескольким молодым актерам, после чего в 1997 году продала фирму и сама отправилась на экран.

Похороны артистки запланированы на 30 ноября в Иллинойсе. Семья покойной просит поклонников вместо цветов посылать небольшие пожертвования в две американские ассоциации: кардиологическую и диабетическую. Из этого можно сделать вывод, что Джейн скончалась от проблем с сердцем и сахаром, что в ее возрасте, к сожалению, довольно частое явление.

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«Теория Большого взрыва»Анатомия страстисериал "Скорая помощь"умерла актрисаутрата
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Умерла актриса сериалов «Анатомия страсти» и «Теория большого взрыва»
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