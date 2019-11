Президент — рок-звезда: речь Трампа про Зеленского положили на музыку

Американский президент Дональд Трамп породил очередной Интернет-мем. Недавно, 20 ноября, он выступил перед журналистами возле белого дома. Лидер США прочитал заготовленную речь из своего блокнота, в которой говорилось про его украинского коллегу Владимира Зеленского. Выступление было достаточно коротким и начиналось с двух повторяющихся фраз: «Я не хочу ничего».

Такая объемная и содержательная речь, да еще и записанная в виде шпаргалки, повеселила пользователей соцсетей по обе стороны океана. Некоторые заметили, что короткие фразы президента идеально легли бы на музыку. И вот пожалуйста — в Twitter по хештэгу #Iwantnothing появилось множество видео, на которых слова президента поданы в виде отрывков из песен, причем самых разных музыкальных направлений.

Вот протестная версия в стиле американской панк-группы Ramones.

somebody on twitter today: trump's weird hand-scrawled denial today sounds like a ramones song.

А вот более нежная, в стиле британской инди-рок-группы The Smiths.

.@pattonoswalt made a tweet that showed Trump’s handwritten notes and the caption was simply “Morrissey voice:”.

Needless to say, I got inspired and put WAY to much effort into this. pic.twitter.com/heOiOhl90P

— RuPaul Giamatti (@BenJamminAsh) November 21, 2019