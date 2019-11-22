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Президент — рок-звезда: речь Трампа про Зеленского положили на музыку

В Сети набирает обороты новая забава: превратить слова американского президента в модную песню.

Президент — рок-звезда: речь Трампа про Зеленского положили на музыку

Американский президент Дональд Трамп породил очередной Интернет-мем. Недавно, 20 ноября, он выступил перед журналистами возле белого дома. Лидер США прочитал заготовленную речь из своего блокнота, в которой говорилось про его украинского коллегу Владимира Зеленского. Выступление было достаточно коротким и начиналось с двух повторяющихся фраз: «Я не хочу ничего».

Такая объемная и содержательная речь, да еще и записанная в виде шпаргалки, повеселила пользователей соцсетей по обе стороны океана. Некоторые заметили, что короткие фразы президента идеально легли бы на музыку. И вот пожалуйста — в Twitter по хештэгу #Iwantnothing появилось множество видео, на которых слова президента поданы в виде отрывков из песен, причем самых разных музыкальных направлений.

Вот протестная версия в стиле американской панк-группы Ramones.

А вот более нежная, в стиле британской инди-рок-группы The Smiths.

А эта манера исполнения подойдет под любую эмо-группу. Стиль добавляет высказыванию президента сочную эмоциональную окраску.

Надо, чтобы и российские музыкальные кудесники тоже подключились. Ждем вариацию в стиле Егора Летова.

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Тэги:

АмерикаВладимир ЗеленскийДональд Трампинтернет-мемМемымузыкаполитикарок-музыка
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Президент — рок-звезда: речь Трампа про Зеленского положили на музыку
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