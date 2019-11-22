Обойдетесь без ангелов: шоу Victoria’s Secret закрылось из-за низких рейтингов

Victoria’s Secret не будет устраивать свой фирменный модный показ в 2019 году. Как передает портал Fortune, это решение было принято компанией после низких рейтингов шоу в прошлом году и многочисленных спекуляций, последовавших за этим.

«Мы будем взаимодействовать с нашими покупателями, но не в формате модного показа», — цитирует сайт финансового директора L Brands Стюарта Бургдоерфера.

Мужчина признал, что продажи бренда Victoria’s Secret продолжают снижаться. В последнем квартале 2019 года они упали на 7%, при том, что в аналогичном периоде прошлого года уже было падение на 2%. И хотя фэшн-шоу компании давно стало знаковым событием поп-культуры, в последние годы оно начало терять.

Напомним, первый показ Victoria’s Secret прошел в Нью Йорке в 1995-ом, и с тех пор это событие стало ежегодным. Шоу проводилось четверть века, это должен был быть его 25-ый раз.

Но извиняйте, любители моды. Нет денег — нет и красоток в купальниках.