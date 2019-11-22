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Родители Сенчуковой умерли от рака в течение одного месяца

Как сказала исполнительница, ее мать боролась со страшным диагнозом семь лет.

Родители Сенчуковой умерли от рака в течение одного месяца
Сенчукова рассказала о смерти родителей/http://globallookpress.com/

Певица Наталья Сенчукова, которая вместе со своим мужем, музыкантом Виктором Рыбиным, стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1», рассказала, как уходили из жизни ее родители. Они были военнослужащими.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото
Сенчукова рассказала о смерти родителей/http://globallookpress.com/

По словам звезды, мать пережила ее отца всего на месяц. Причем у них был одинаковый диагноз — онкология. «Мама первой узнала, что у нее рак. Это произошло в день рождения нашего сына Василия. Врачи говорили сначала, что опухоль доброкачественная. Она семь лет боролась с болезнью. А папа просто не уследил за болезнью. Он позже мамы узнал, что у него рак. Но, видимо, так хотел спасти ее, что пропустил болезнь у себя, не уследил. Ушел буквально за месяц до смерти мамы», — сказала Сенчукова.

Как отметила певица, спустя полгода после смерти родителей она проверяла сердце. Врачи сразу спросили, что у нее случилось полгода назад. «На сердце все сразу было видно», — заявила исполнительница.

Как сказал ее муж Виктор Рыбин, все люди уходят из жизни. «Это факт, это составляющая нашей жизни. Я, конечно, не фаталист, но я знаю, что меня как почетного жителя города Долгопрудного должны похоронить бесплатно», — отшутился Виктор Рыбин.

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Тэги:

Виктор РыбинНаталья СенчуковаПрограмма "Судьба человека"
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Родители Сенчуковой умерли от рака в течение одного месяца
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