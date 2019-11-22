Родители Сенчуковой умерли от рака в течение одного месяца

Как сказала исполнительница, ее мать боролась со страшным диагнозом семь лет.

Певица Наталья Сенчукова, которая вместе со своим мужем, музыкантом Виктором Рыбиным, стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1», рассказала, как уходили из жизни ее родители. Они были военнослужащими.

По словам звезды, мать пережила ее отца всего на месяц. Причем у них был одинаковый диагноз — онкология. «Мама первой узнала, что у нее рак. Это произошло в день рождения нашего сына Василия. Врачи говорили сначала, что опухоль доброкачественная. Она семь лет боролась с болезнью. А папа просто не уследил за болезнью. Он позже мамы узнал, что у него рак. Но, видимо, так хотел спасти ее, что пропустил болезнь у себя, не уследил. Ушел буквально за месяц до смерти мамы», — сказала Сенчукова.

Как отметила певица, спустя полгода после смерти родителей она проверяла сердце. Врачи сразу спросили, что у нее случилось полгода назад. «На сердце все сразу было видно», — заявила исполнительница.

Как сказал ее муж Виктор Рыбин, все люди уходят из жизни. «Это факт, это составляющая нашей жизни. Я, конечно, не фаталист, но я знаю, что меня как почетного жителя города Долгопрудного должны похоронить бесплатно», — отшутился Виктор Рыбин.