Даешь бой с Хабибом!: боксер Флойд Мейвезер объявил о возвращении на ринг

Возвращение легенды! Или нет? 42-летний боксер Флойд Мейвезер, завершивший спортивную карьеру в 2017 году, объявил, что вернется на ринг.

Спортивные СМИ «взорвал» его пост в Instagram, в котором он написал, что выйдет с пенсии в 2020 году. Это при том, что в своих интервью боец уже несколько раз говорил о том, что здоровье важнее и надо знать, когда уходить.

Но, как сообщает сайт Boxingscene, Мэйвезер является мастером подколов в социальных сетях. Ранее в этом году он оставлял множество намеков на свой переход в ММА, чего в итоге не произошло. А в 2018-ом заигрывал с идеей матча-реванша с Мэнни Пакьяо, но потом заявил, что не заинтересован во втором бое.

Издание указывает на то, что недавно боксер появился на ринге в Японии — уложил бойца Теншина Насукаву в выставочном поединке. После этого боя он сказал журналистам, что такие мероприятия ему нравятся и приносят хороших доход.

«Я все еще буду путешествовать и участвовать в выставках. Я зарабатываю на них большие деньги — от 10 до 30 миллионов долларов, — сказал Мэйвезер. — Я думаю, что делаю гораздо больше, чем большинство бойцов на ринге».

Недавно бывший король бокса заявил, что в 2020 году должно произойти нечто грандиозное. Возможно это будет даже поединок с российской звездой UFC Хабибом Нурмагомедовым. Очень бы хотелось посмотреть на такой бой.

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Напомним, за свою карьеру Мэйвезер выходил на ринг 50 раз и столько же сходил с него победителем. На его счету одни из самых дорогих боев в мире. В добавок ко всему, он сделал поединки бойцов нетяжелых весовых категорий кассовыми. Последним профессиональным боем в карьере Флойда считается матч с Конором Макгрегором в 2017 году, в потом последний потерпел поражение.