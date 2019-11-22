Тяга к знаниям: мужчина с ножом прорвался на лекцию в МГУ

На лекции в МГУ задержали необычного студента. Недавно на одной и пар столичного журфака преподаватель заметил молодого человека, который странно себя вел. В аудиторию была вызвана охрана.

Выяснилось, что мужчина не являлся учащимся данного вуза. Но это мелочь, по сравнению с тем, что вместо студенческого у него за пазухой нашли нож. В добавок, у «вольного слушателя» с собой было четверо наручных часов — по двое на каждой руке.

Как передает Интернет-канал Mash, мужчину задержала полиция. На вопрос, что он делал на лекции, «часовщик» ответил, мол, пришел учиться.

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Правоохранителям еще предстоит разобраться, как посторонний человек с ножом пробрался в здание вуза на Моховой улице. Ведь там вход только по студенческим, да и охрана не должна была пропустить внутрь гражданина с холодным оружием, будь он хоть трижды студент.