НОВОСТИ

Тяга к знаниям: мужчина с ножом прорвался на лекцию в МГУ

Постороннего человека с холодным оружие задержала полиция в стенах факультета журналистики.

Тяга к знаниям: мужчина с ножом прорвался на лекцию в МГУ
Журфак МГУ - здание непростое. Как туда прошел мужчина с ножом? Фото: Viktor Chernov/Russian Look

На лекции в МГУ задержали необычного студента. Недавно на одной и пар столичного журфака преподаватель заметил молодого человека, который странно себя вел. В аудиторию была вызвана охрана.

Выяснилось, что мужчина не являлся учащимся данного вуза. Но это мелочь, по сравнению с тем, что вместо студенческого у него за пазухой нашли нож. В добавок, у «вольного слушателя» с собой было четверо наручных часов — по двое на каждой руке.

Как передает Интернет-канал Mash, мужчину задержала полиция. На вопрос, что он делал на лекции, «часовщик» ответил, мол, пришел учиться.

Правоохранителям еще предстоит разобраться, как посторонний человек с ножом пробрался в здание вуза на Моховой улице. Ведь там вход только по студенческим, да и охрана не должна была пропустить внутрь гражданина с холодным оружием, будь он хоть трижды студент.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

гибель студентовМГУНовости googleОхранаполициястуденты
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тяга к знаниям: мужчина с ножом прорвался на лекцию в МГУ
Интересно?
Поделись с друзьями: