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«Только контракт, только гонорар»: Епифанцев высказался после интервью Веденской

По словам актера, про него часто пишут неправду, поэтому с журналистами он работает за деньги.

«Только контракт, только гонорар»: Епифанцев высказался после интервью Веденской
Епифанцев только за деньги готов говорить о браке с Веденской/http://globallookpress.com/

Актер Владимир Епифанцев высказался после скандального интервью, которое дала его бывшая супруга Анастасия Веденская в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Анна Цуканова-Котт. Фото
Епифанцев изменял жене с Цукановой-Котт/http://globallookpress.com/

«Я не даю комментариев на эту тему. Только контракт, только гонорар и никаких комментариев. Я уже комментировал свой брак с Веденской. Черти что потом написали, суки. Голову оторвать хотелось, понимаете. Я во все согласования не верю. Контракт, подписанный юристом. Все такое и гонорар», — сказал Владимир Епифанцев.

На вопрос корреспондента Teleprogramma.pro, о каких суммах идет речь Владимир Епифанцев заявил, что ему надо подумать.

Напомним, что в эфире программы актриса Анастасия Веденская детально рассказала, как бывший муж изменял ей с коллегой по творческому цеху Анной Цукановой-Котт. В какой-то момент звезда сериала «Рая знает все» подсунула супругу диктофон. Тогда-то она поняла, что у него роман с коллегой, которая, кстати, была ее близкой подругой. Сейчас Владимир Епифанцев, как заверила его бывшая супруга, ведет разгульный образ жизни. Он даже не навещает двух своих сыновей от брака с Веденской.

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Тэги:

Анастасия ВеденскаяВладимир ЕпифанцевВладимир Епифанцев и Анастасия ВеденскаяПрограмма "Судьба человека"
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«Только контракт, только гонорар»: Епифанцев высказался после интервью Веденской
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