«Мы причинили Лене большое горе»: Сенчукова увела Рыбина из семьи

Певица согласилась, что они с ее нынешним супругом много лет назад поступили некрасиво.

Певица Наталья Сенчукова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» согласилась, что они с мужем музыкантом Виктором Рыбиным, который стал главным героем передачи, поступили нехорошо в начале девяностых годов. Тогда солист Дюны» был во второй раз женат. Причем у него родилась дочь Мария от супруги Елены. В итоге он ушел от жены к Наталье Сенчуковой.

«Мы познакомились в 1990 году на концерте. Год чувство к Наташе росло и не утихало. Я влюбился в нее сразу, как увидел. Это были какие-то инстинкты мужские. Я увидел во время концерта девушек, на которых фактически не было одежды. Все было прозрачное на них. Она тогда только закончила хореографическое училище. Она с кем-то выступала в паре. Это была любовь. Прямо сразу», — сказал Виктор Рыбин.

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Певец взял номер Сенчуковой и стал с ней созваниваться, а затем и встречаться. Причем он сразу сказал, что у него есть супруга и ребенок.

«Мы причинили Лене большое горе. Радоваться, когда мы стали жить вместе, было бы неправильно. Никогда такого не пожелаю никому. С любым такое может случиться. Мы не могли расстаться. В какой-то момент я уходила, но в итоге вернулась. С Леной мы познакомились в 1997 году. На этом настоял Витя. Сейчас мы, конечно, не подруги, но у нас нормальные отношения. Их дочь Маша стала для меня, как родная», — сказала Сенчукова.