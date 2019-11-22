На льду подскользнется: эксперты прогнозируют падение рубля к Новому году

Новогоднее падение: опрошенные экономическим каналом РБК финансовые аналитики предрекли курсу рубля снижение перед Новым годом.
По прогнозам стратега Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрия Попова, к концу года доллар будет стоить около 67 рублей. К этому может привести запланированное повышение Америкой тарифов на китайский импорт в середине декабря.
Главный экономист Bank of America Merrill Lynch по России и СНГ Владимир Осаковский ожидает, что рубль ослабнет до 65 за доллар. С этой цифрой согласен и аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
Финансовые умы Нордеа Банка и «ВТБ Капитала» прогнозируют снижение всего до 64,5 за доллар. 65-66 — предвидит главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
А вот главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин прогнозирует, что к концу года рубль ослабнет всего до 64 за доллар, а возможно даже и окрепнет, если будут произойдут позитивные сюрпризы во внешней политике.
Добавим, что на 22 ноября курс доллара составляет 63,67 рубля. В последние дни он падает после уверенного подъема в середине месяца.