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«Выдающееся катание»: Тарасова не сдержала восторг от выступления Косторной

Подопечная Этери Тутберидзе выступила с короткой программой на ледовой арене в Саппоро в рамках этапа Гран-при и установила мировой рекорд.

«Выдающееся катание»: Тарасова не сдержала восторг от выступления Косторной
Татьяна Тарасова (Фото: Globallookpress.com)

Российская фигуристка-одиночница Алена Косторная выступила с короткой программой на ледовой арене в Саппоро на этапе Гран-при. Подопечная Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза по результатам проката набрала 85,04 балла, чем удостоилась похвалы Татьяны Тарасовой. Заслуженный тренер СССР не смогла сдержать восторг, увидев выступление 16-летней Алены. По словам экс-наставницы Алексея Ягудина, Косторная в Японии показала «выдающееся катание». Татьяна Анатольевна поздравила весь тренерский штаб Этери Тутберидзе. По словам Тарасовой, все элементы фигуристка выполнила безукоризненно, доказав свое мастерство. Более того, спортсменка установила мировой рекорд по баллам за короткую программу.

«Выдающееся катание!! Какой аксель на пол-катка — красивый, высокий, легкий-легкий. Исполнено превосходно, лучше не бывает. А лутц, как говорится, в одно касание… делает не волнуясь. Как она стала кататься — абсолютно музыкально… Как она поднимается, у нее абсолютно мужской прыжок, колоссально. Это очень большое достижение в короткой программе… Все просто и технично… Кто видел лучше?! Тут прям четверной тулуп просится, это настоящая короткая программа. Она умница, большой талант», — экспертно резюмировала Тарасова в эфире Первого канала.

Алена Косторная в Саппоро
Алена Косторная и Даниил Глейхенгауз радуются оценкам после короткой программы в Японии (Фото: rиз прямой трансляции Первый канал, Саппоро)

Напомним, что четверные прыжки в своих произвольных программах исполняют две российские фигуристки из тренерского штаба Этери Георгиевны — Александра Трусова и Анна Щербакова. Обе спортсменки уже обеспечили себе место в финале Гран-при по фигурному катанию.

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Алена КосторнаяДаниил Глейхенгаузроссийские фигуристкиТатьяна ТарасоваЭтери Тутберидзе
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«Выдающееся катание»: Тарасова не сдержала восторг от выступления Косторной
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