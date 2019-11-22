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Отец Рыбина покончил жизнь самоубийством, когда сыну было семь лет

Как отметил певец, он не винит мать, что папа таким образом ушел из жизни.

Отец Рыбина покончил жизнь самоубийством, когда сыну было семь лет
Отец Рыбина покончил жизнь самоубийством/http://globallookpress.com/

Музыкант Виктор Рыбин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о смерти своего отца. Будущей звезде эстрады было всего семь лет, когда его отец ушел из жизни. Мужчина покончил жизнь самоубийством. Ему было всего 33 года.

Виктор Рыбин. Фото
Рыбин рано потерял отца/http://globallookpress.com/

«Тогда я помню только то, что все время просто молчал. Сейчас все стерлось из памяти. Отец лежит, но около него почему-то нет крови. Это было самоубийство. Я помню, родители часто ругались. Отец, как я понимаю, хотел напугать мать, но не рассчитал. Он был нормальным мужиком, хорошим», — заметил певец.

По его словам, мать никогда не любила заводить разговоры на тему смерти отца. «Но я думаю, что ей не в чем себя винить. Ее вины в этом нет никакой. Просто произошла трагедия в жизни людей. Я помню, что мать была цвета угля. Черная вся. Много времени потом проводила в больнице, потому что сильно переживала», — сказал музыкант.

Как он отметил, в жизни родительницы были мужчины, но никто из них не заменил ему отца. При этом мать считала, что Рыбин собьется с правильной дороги в жизни. «Она думала, что я пропаду, буду пить. Все потому что рос без отца», — сказал музыкант.

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Тэги:

Борис КорчевниковВиктор РыбинНовости googleПрограмма "Судьба человека"
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Отец Рыбина покончил жизнь самоубийством, когда сыну было семь лет
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