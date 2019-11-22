Отец Рыбина покончил жизнь самоубийством, когда сыну было семь лет

Музыкант Виктор Рыбин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о смерти своего отца. Будущей звезде эстрады было всего семь лет, когда его отец ушел из жизни. Мужчина покончил жизнь самоубийством. Ему было всего 33 года.

«Тогда я помню только то, что все время просто молчал. Сейчас все стерлось из памяти. Отец лежит, но около него почему-то нет крови. Это было самоубийство. Я помню, родители часто ругались. Отец, как я понимаю, хотел напугать мать, но не рассчитал. Он был нормальным мужиком, хорошим», — заметил певец.

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По его словам, мать никогда не любила заводить разговоры на тему смерти отца. «Но я думаю, что ей не в чем себя винить. Ее вины в этом нет никакой. Просто произошла трагедия в жизни людей. Я помню, что мать была цвета угля. Черная вся. Много времени потом проводила в больнице, потому что сильно переживала», — сказал музыкант.

Как он отметил, в жизни родительницы были мужчины, но никто из них не заменил ему отца. При этом мать считала, что Рыбин собьется с правильной дороги в жизни. «Она думала, что я пропаду, буду пить. Все потому что рос без отца», — сказал музыкант.