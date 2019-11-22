Тотьмянина боялась страшного диагноза после удаления желчного пузыря

По словам фигуристки, врачи не давали стопроцентной гарантии, что у спортсменки не рак.

Фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина заявила, что она очень боялась услышать от врачей страшный диагноз после удаления у нее желчного пузыря. Несколько лет назад медики обнаружили в нем образование. Долгое время из-за чрезмерной занятости звезда не решалась на эту процедуру. У не было слишком много выступлений, но паузу сделать все-таки пришлось.

«До последнего врачи не могли сказать, сто процентов нет. Когда орган был удален, его сразу отправили на гистологию», — заявила Татьяна Тотьмянина.

К счастью, после определенных процедур стало ясно, что опухоль оказалась не злокачественной. По словам фигуристки, вместе с мужем она выставили посты в соцсетях, чтобы близкие, а также ее многочисленные фанаты не беспокоились.

Буквально через неделю после операции Татьяна Тотьмянина уже была на льду. Она выступила на юбилейном концерте Игоря Крутого. Правда, с облегченной программой. Зрители долго не хотели отпускать звезду со сцены. Сама супруга олимпийского чемпиона Алексея Ягудина сказала, что уже в ближайшее время надеется показать первоклассное выступление, сообщает «Пятый канал».