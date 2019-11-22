НОВОСТИ

Тотьмянина боялась страшного диагноза после удаления желчного пузыря

По словам фигуристки, врачи не давали стопроцентной гарантии, что у спортсменки не рак.

Тотьмянина боялась страшного диагноза после удаления желчного пузыря
Тотьмянина перенесла операцию по удалению желчного пузыря/http://globallookpress.com/

Фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина заявила, что она очень боялась услышать от врачей страшный диагноз после удаления у нее желчного пузыря. Несколько лет назад медики обнаружили в нем образование. Долгое время из-за чрезмерной занятости звезда не решалась на эту процедуру. У не было слишком много выступлений, но паузу сделать все-таки пришлось.

«До последнего врачи не могли сказать, сто процентов нет. Когда орган был удален, его сразу отправили на гистологию», — заявила Татьяна Тотьмянина.

К счастью, после определенных процедур стало ясно, что опухоль оказалась не злокачественной. По словам фигуристки, вместе с мужем она выставили посты в соцсетях, чтобы близкие, а также ее многочисленные фанаты не беспокоились.

Буквально через неделю после операции Татьяна Тотьмянина уже была на льду. Она выступила на юбилейном концерте Игоря Крутого. Правда, с облегченной программой. Зрители долго не хотели отпускать звезду со сцены. Сама супруга олимпийского чемпиона Алексея Ягудина сказала, что уже в ближайшее время надеется показать первоклассное выступление, сообщает «Пятый канал».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей ЯгудинЖелчный пузырьТатьяна Тотьмянина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тотьмянина боялась страшного диагноза после удаления желчного пузыря
Интересно?
Поделись с друзьями: