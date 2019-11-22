Замок Галкина и Пугачёвой подвергся «бомбардировке» птиц

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram выразил недовольство, что птицы подвергли «бомбардировке» его замок, где он проживает вместе с детьми, шестилетними Гарри и Лизой, и любимой супругой — певицей Аллой Пугачевой.

На видео можно увидеть, что супруг Примадонны проснулся и подошел к окну, где его и поджидал неприятный сюрприз. «Красота, рассвет», — говорит довольный Максим Галкин. Вдали виднеется красивый пейзаж. Можно разглядеть, как восходит солнце.

больше по теме Галкин опроверг слухи об отмене своих концертов по стране По словам юмориста, никто и ничего ему не запрещал.

«А это что? Ну что это такое? Как эти птицы умудряются? Ну как? Ну стекло же вертикальное. Ну как же ты пометила это стекло?» — говорит далее Максим Галкин, домработнице которого явно в этот день добавится работы.

«Ну, ладно. Все-таки рассвет, удивление. Невозможно красиво», — заявляет в конце ролика телеведущий. Напомним, что уже много лет Галкин и Пугачева проживают в деревне Грязь, в Подмосковье. Не так давно вокруг жилища звезд разразился скандал. Соседи говорили, что тень от замка Галкина падает на их приусадебные участки. Из-за этого у них якобы плохо растут овощи в огороде. Когда об этом спросили Примадонну, то она была несколько удивлена. Звезда отечественной эстрады ничего не слышала о жалобах соседей. Впрочем, скандал не получил своего продолжения. Заявление в полицию так и не поступило.