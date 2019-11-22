Замок Галкина и Пугачёвой подвергся «бомбардировке» птиц

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram выразил недовольство, что птицы подвергли «бомбардировке» его замок, где он проживает вместе с детьми, шестилетними Гарри и Лизой, и любимой супругой — певицей Аллой Пугачевой.
На видео можно увидеть, что супруг Примадонны проснулся и подошел к окну, где его и поджидал неприятный сюрприз. «Красота, рассвет», — говорит довольный Максим Галкин. Вдали виднеется красивый пейзаж. Можно разглядеть, как восходит солнце.
«А это что? Ну что это такое? Как эти птицы умудряются? Ну как? Ну стекло же вертикальное. Ну как же ты пометила это стекло?» — говорит далее Максим Галкин, домработнице которого явно в этот день добавится работы.
«Ну, ладно. Все-таки рассвет, удивление. Невозможно красиво», — заявляет в конце ролика телеведущий. Напомним, что уже много лет Галкин и Пугачева проживают в деревне Грязь, в Подмосковье. Не так давно вокруг жилища звезд разразился скандал. Соседи говорили, что тень от замка Галкина падает на их приусадебные участки. Из-за этого у них якобы плохо растут овощи в огороде. Когда об этом спросили Примадонну, то она была несколько удивлена. Звезда отечественной эстрады ничего не слышала о жалобах соседей. Впрочем, скандал не получил своего продолжения. Заявление в полицию так и не поступило.