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Любовь или деньги?: Лобода снимется в клипе лидера рок-группы Rammstein

Некоторое поклонники певицы посчитали, что постер анонсирует фильм об истории взаимоотношений артистки и Тилля Линдеманна.

Любовь или деньги?: Лобода снимется в клипе лидера рок-группы Rammstein
СВЕТЛАНА ЛОБОДА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Петер Тэгтрэн, участник музыкальной группы Lindemann, основателем которой является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, поделился на своей странице в социальной сети Instagram изображением тизера клипа, в котором есть открытый намек на появление в видео Светланы Лободы. На постере изображен сам Тэгтрен в образе космонавта, который и держит на руках девушку, сильно похожую на украинскую певицу. Кроме того, в плаще и шляпе нарисован и сам Тилль Линдерманн.

Кстати, этот же пост опубликовала в своей ленте и сама Светлана, никак не комментируя постер. Фанаты начали гадать, что значит картинка. Некоторые даже предположили, что так певица анонсировала фильм об истории своей любви с немецким музыкантом.

Напомним, впервые о романе Светланы и Тилля заговорили два года назад. Кроме того, многие приписывают отцовство младшей дочери звезды именно Линдеманну. А недавно певица пооткровенничала с Ксенией Собчак в ее YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». В нем она впервые призналась, что у нее есть любимый мужчина. Но кто это именно, отвечать отказалась. Что же касается немецкого музыканта, то Светлана рассказала, что заключила некий договор, согласно которому не имеет права говорить о Тилле.

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RammsteinГерманияновый клипСветлана Лобода и Тилль ЛиндеманнТилль ЛиндеманнУкраина
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Любовь или деньги?: Лобода снимется в клипе лидера рок-группы Rammstein
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